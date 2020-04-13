Малафеев: Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вспомнил игру в команде под руководством Властимила Петржелы.
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2003-й год начался с больших изменений – приехал новый чешский специалист Властимил Петржела. ? 2002-й год «Зенит» провёл очень невнятно: была смена тренеров Морозов Юрий Андреевич, Михаил Юрьевич Бирюков, Раппопорт Борис Завельевич; мы заняли 10-е место. Все ждали, что с приходом нового специалиста команда заиграет в «новый» футбол, все пойдёт по-другому. ? В команду приезжали новые игроки на разные позиции. Из Чехии прибыли отлично знающие и понимающие современную систему игры защитники Павел Мареш и Мартин Горак. Также в команде появились молодой перспективный чешский полузащитник Радек Ширл, нападающий Лукаш Гартиг и вратарь сборной Словакии Камил Чонтофальски. ? Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила. В итоге, он принял решение, что Камил будет играть против московского «Динамо» *10 мая 2003 год (хотя предыдущий матч я отыграл на 0 против волгоградского «Ротора»). Он сообщил о своём решении в день матча и толком не объяснил почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счетом 1-7 ? ? Позже Владимир Боровичка признался мне, что они не сильно верили в меня и поэтому настаивали, чтобы приехал ещё один вратарь Камил Чонтофальски. Потом я узнал от самого Камила, что его приглашали на пост номер 1 и обещали ему место основного вратаря. К тому же оказалось, что его зарплата была в 3 раза больше моей, но зависти я не почувствовал. Я до сих пор считаю: каждый получает столько, насколько обе стороны договорились. Если кого-то не устраивает, контракт не подписывается. ? Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча, у меня появился шанс застолбить место в воротах. Впоследствие, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды. ? Продолжение в комментариях ?? #Малафеев #MalafeevSport #ВсяЖизньвЗените

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41-летний Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 год. Он провёл в питерском клубе всю карьеру.

41-летний Чонтофальски был вратарем "Зенита" с 2003 по 2009 год.

66-летний Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год.


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Теги: Зенит Малафеев Чонтофальски Петржела
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