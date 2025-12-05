Матчи Скрыть

Главный тренер "Ахмата": понимаем, что с "Оренбургом" нас ждет непростая игра

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с "Оренбургом".
Фото: ФК "Ахмат"
"Что касается прошедшей серии без побед, поражения настроения не добавляли, тем более мы проигрывали в матчах, которые не были проигрышными. Понимаем, что и с "Оренбургом" нас ждёт непростая игра. Самое главное – выйти на поле мотивированными, заряженными. Хотелось бы, чтобы болельщики нас поддержали завтра и были с нами единым целым во время всех игр", — приводит слова Черчесова пресс-служба "Ахмата".

"Ахмат" на своем поле примет "Оренбург" в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча состоится в пятницу, 5 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2.

В 17-м туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова одержала победу над московским "Динамо" со счетом 2:1. На данный момент грозненцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

