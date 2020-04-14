- У меня никогда не было проблем с Федуном. Игроки его нечасто видят. Он иногда после матчей заходит чтобы поздравить, или, наоборот, заглядывает перед играми. Но, как я уже сказал, я не разговаривал с Федуном во время переговоров по контракту. Все они велись между клубом и моим агентом. Вот и все, никаких конфликтов у нас не было, — приводит слова немца Матч ТВ.
Защитник выступал за москвичей с 2013 по 2018. За "Спартак" в матчах РПЛ немец провел 74 матча и забил 2 гола. Также в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.
Также Таски играл за "Баварию", "Штутгард", "Истанбул Башакшехир" и сборную Германии с 2008 по 2010.
Таски - о Федуне: никаких конфликтов у нас не было
Экс-защитник московского "Спартака" Сердар Таски поделился мнением о председателе совета директоров красно-белых Леониде Федуне.
Фото: Sportbox
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