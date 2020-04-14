"Я провёл в "Спартаке" 4,5 года, это очень большой клуб для меня. Это было очень хорошее время: мы выиграли чемпионат, Суперкубок, играли в Лиге чемпионов. Мы обсуждали новый контракт со "Спартаком", но к общему соглашению не пришли. В любом случае — время в "Спартаке" и в Москве было потрясающим. Для меня большая честь, что я играл за такой клуб.
Что касается контракта, переговоры велись. "Спартак" хотел, чтобы я остался ещё на три года, но в какой-то момент мы не смогли договориться. Переговоры вёл мой агент и менеджмент "Спартака". Я в этих встречах не принимал участия. Хотел ли Каррера, чтобы я остался? Думаю, да. Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент "Спартака" также общался и с тренером — каких игроков он хочет видеть на следующий сезон", — цитирует Таски сайт "Матч ТВ".
Сердар Таски выступал за "Спартак" в период с 2013-го по 2018-й год. В составе "красно-белых" немецкий защитник провёл 85 матчей, забил 3 мяча и отметился двумя результативными передачами.
В составе "красно-белых" Таски стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также бронзовым призером РПЛ.
В настоящее время 32-летний Таски является свободным агентом. Последним клубом немца был турецкий "Истанбул Башакшехир".
Таски: "Спартак" хотел, чтобы я остался. Думаю, что Каррера тоже
Экс-защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал, что мог задержаться в московском клубе еще на три года.
Фото: ФК "Спартак"
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