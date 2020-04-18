Рыков: надеюсь, к 100-летию "Динамо" завоюет золотые медали

Защитник "Динамо" Владимир Рыков рассказал, чем занимается на самоизоляции.
Фото: Sportbox
"У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму. В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, "Динамо" стало чемпионом. Надеюсь, к 100-летию завоюем в реальности золотые медали", — цитирует Рыкова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Владимира Рыкова 13 матчей за "Динамо" в РПЛ.

Действующий контракт 32-летнего защитника с "бело-голубыми" рассчитан до 2021-го года.

"Динамо" после 22-х туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.

Сегодня московскому "Динамо" исполнилось 97 лет:

Московское "Динамо" отмечает 97-летие


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Теги: Рыков Динамо
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