"У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму. В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, "Динамо" стало чемпионом. Надеюсь, к 100-летию завоюем в реальности золотые медали", — цитирует Рыкова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Владимира Рыкова 13 матчей за "Динамо" в РПЛ.
Действующий контракт 32-летнего защитника с "бело-голубыми" рассчитан до 2021-го года.
"Динамо" после 22-х туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
Сегодня московскому "Динамо" исполнилось 97 лет:
Московское "Динамо" отмечает 97-летие
Рыков: надеюсь, к 100-летию "Динамо" завоюет золотые медали
Защитник "Динамо" Владимир Рыков рассказал, чем занимается на самоизоляции.
Фото: Sportbox
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