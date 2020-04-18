Напомним, этой зимой Кокорин отказывался переходить в "Сочи" на правах аренды до конца сезона. После того, как игрок был переведен в фарм-клуб "Зенит-2", Кокорин дал согласие на аренду.
- Что должен сделать "Зенит", чтобы я летом снова подписал с ним контракт? Ну сначала хотя бы позвонить, спросить, как я. Не звонили еще? Нет.
Я с Семаком на связи, мы с ним [обсуждаем] какие-то бытовые темы. Я, например, приехал [в Санкт-Петербург], попросил в клубе, обратился за тренажерами, которые мне нужны были. Они без проблем отозвались.
То есть мы в хороших отношениях, но ты же понимаешь, что сейчас не все он там [решает]. Поэтому посмотрим, - заявил Кокорин в ходе интервью с Арустамяном в инстаграме.
В текущем сезоне Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. В четырех матчах Кокорин забил три гола и сделал ассист. "Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место.
Права на игрока принадлежат "Зениту", однако контракт форварда с питерским клубом заканчивается грядущим летом.
Кокорин: мы с Семаком в хороших отношениях, но сейчас не все он решает
Форвард "Сочи" Александр Кокорин ответил на вопрос, что должен сделать "Зенит", чтобы футболист согласился вернуться в петербургскую команду.
Фото: РИА Новости
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