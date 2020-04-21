- Такие неудачные сделки, как приезд Маркизио, Шюррле, Рами, точно повлияют на дальнейшие действия клубов на рынке. Команды берут игроков с громкими именами, но спортсмены уже израсходовали свой резерв и находятся на стадии завершения карьер. Для них главное не футбол, а искусственное продолжение своей деятельности.
Возможно, клубам стоит задуматься о том, чтобы включать в контракты с такими футболистами специальные пункты, при которых игрок получал бы полную часть оклада только при определённом количестве матчей в месяц. Такие игроки часто требуют очень солидных контрактов. А с учётом изменения курса валют удовлетворить их аппетиты будет гораздо сложнее, — цитируют Кирьякова Известия.
Клаудио Маркизио перешел в "Зенит" в 2018 году и по итогам сезона стал чемпионом России. 3 октября 2019 объявил о завершении футбольной карьеры.
Шюррле выступает за "Спартак" на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что выкуп немецкого игрока составит 8 млн евро. В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
Француз Адиль Рами пополнил состав "Сочи" в зимнее трансферное окно, но так и не сумел сыграть за команду ни матча из-за приостановки чемпионата.
РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 31 мая.
"Для них главное не футбол, а искусственное продолжение своей деятельности". Кирьяков - о трансферах Шюррле, Маркизио и Рами
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что трансферы Шюррле, Маркизио и Рами в клубы РПЛ являются неудачными.
Фото: РИА Новости
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