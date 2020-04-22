"Джан Пьеро Вентура. Это бывший главный тренер сборной Италии. Я был у него в "Бари", он на меня очень сильное впечатление произвёл. К сожалению, у него в сборной Италии не получилось. Хочется отметить Вентуру. После общения он очень приятное впечатление произвёл.
Кстати, он был в Минске и дал интервью. Мне понравилась одна его фраза, которую я жене прямо процитировал и сказал, чтобы она выписала и повесила на стене. У него спросили: "Чем занимается ваша жена?". На мой взгляд, был просто блестящий ответ: "Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
За свою тренерскую карьеру Джан Пьеро Вентура работал в более 20-ти итальянских клубах. В настоящее время Вентура возглавляет "Салернитану", выступающую в Серии В.
ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров находится на пятом месте. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
В московском клубе Гончаренко работает с 2016-го года. Ранее белорусский специалист работал в "Уфе", "Урале", "Кубани" и в "БАТЭ".
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Гончаренко: понравилась фраза Вентуры: "Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тренере, который повлиял на него больше всего.
Фото: РИА Новости
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