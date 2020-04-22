— У нас это [приветственный тоннель] все, прекратился. Потому что когда Лодыгин к нам пришел, слишком сильный ему дали подсрачник и он после этого тоннеля ходил восстанавливался еще неделю (смеется). У него там синяк на всю жопу практически.
Мне по спине нормально приложились пару раз. Неприятно, конечно, но ничего, похромал немного — и все стало нормально, — рассказал футболист в интервью youtube-каналу "ЧестнОК".
29-летний Лодыгин подписал контракт с тульской командой в зимнее трансферное окно. Футболист так и не успел дебютировать за новую команду из-за приостановки РПЛ. Ранее он выступал за "Зенит", "Олимпиакос", "Газиантеп", "Ксанти" и "Эордаикос".
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали коронавирусную инфекцию. Всего в Российской Федерации 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.
Громыко: после приветственного тоннеля Лодыгин восстанавливался неделю. У него там синяк на всю ж*пу практически
Полузащитник тульского "Арсенала" Виталий Громыко вспомнил курьёзный случай с вратарем клуба Юрием Лодыгиным.
Фото: Sportbox
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