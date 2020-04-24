"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.
Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.
Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях. Пока учусь, есть неопределённость в этой сфере", — заявил Девич в эфире украинского телеканала "Футбол 1".
Последним клубом 36-летнего форварда был азербайджанский "Сабах".
В послужном списке Девича такие украинские клубы как "Волынь", "Металлист", "Шахтёр".
Российским болельщикам Марко Девич известен по выступлениям за казанский "Рубин" и "Ростов".
Всего за свою карьеру Девич забил 146 голов и отдал 53 ассиста в 372-х матчах на клубном уровне. Также на счету Марко Девича 7 голов в 35-ти матчах за сборную Украины.
Экс-форвард "Рубина" и "Ростова" Девич завершил игровую карьеру
Бывший нападающий "Рубина" и "Ростова" Марко Девич объявил о завершении игровой карьеры.
Фото: Getty Images
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