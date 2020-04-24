Беляев: немногие обладают глубиной состава, чтобы играть по два матча в неделю

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев предположил, сколько времени понадобится футболистам, чтобы набрать форму, утраченную из-за вынужденного перерыва в РПЛ по причине пандемии коронавируса.

Фото: newstula.ru