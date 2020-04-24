"Месяц — это идеальный вариант. Двух-трех недель, скорее всего, будет недостаточно. Не стоит забывать о том, что повышается риск получения травмы. Поэтому нужно иметь возможность нормально подготовиться, чтобы минимизировать все риски.
Если возобновить РПЛ в конце июня/начале июля и каждую неделю играть по два матча, то, возможно, в таком случае не все будут в равных условиях. Чтобы каждую неделю проводить по две игры, команде нужна глубина состава. Немногие ею обладают", — цитирует Беляева пресс-служба тульского "Арсенала".
В нынешнем сезоне на счету Максима Беляева 26 матчей за тульский "Арсенал" во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Действующий контракт 28-летнего защитника с туляками рассчитан до лета 2021-го года. Transfermarkt оценивает Беляева в 3,5 миллиона евро.
"Арсенал" после 22-х туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Игоря Черевченко набрали 28 очков.
Российская Премьер-лига в настоящий момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Беляев: немногие обладают глубиной состава, чтобы играть по два матча в неделю
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев предположил, сколько времени понадобится футболистам, чтобы набрать форму, утраченную из-за вынужденного перерыва в РПЛ по причине пандемии коронавируса.
Фото: newstula.ru
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