— Акинфеев, Вагнер Лав и Игнашевич.
В армейскую "рамку" Акинфеев встал в 2003 году. Сейчас — 2020-й, Игорю уже 34, но он по-прежнему незаменим. Карьера фантастическая! Эталонная! Следующим все-таки назову Игнашевича. Это топ — и как спортсмен, и как личность. На мой взгляд, в истории ЦСКА XXI века Сергей занимает законное второе место. Ну а третий — Вагнер Лав. Человек-карнавал, человек-фейерверк, любимец публики. Для меня Вагнер — олицетворение лучшего, что есть в футболе. Не скажу, что это игрок номер один всех времен и народов, но для ЦСКА — ярчайшее явление, — рассказал Грушевский в интервью "Чемпионату".
34-летний Акинфеев находится в структуре ЦСКА с 1991 года. С 2003 года защищает цвета основной команды "армейцев". За 16 лет Акинфеев выиграл шесть чемпионатов, шесть Кубков и семь Суперкубков России. Также вратарь был в составе ЦСКА в момент победы в Кубке УЕФА.
35-летний Вагнер Лав играл в московском клубе с 2004 по 2012, а также в 2013 году, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России. Также является обладателем Кубка УЕФА. В данный момент выступает за "Коринтианс".
40-летний Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год, завершив карьеру в московском клубе, став обладателем пяти чемпионств, шести Кубков и Суперкубков России. Является обладателем Кубка УЕФА. В нынешнее время тренирует "Торпедо".
"Акинфеев, Вагнер Лав и Игнашевич". Грушевский выбрал трёх лучших игроков ЦСКА в XXI веке
Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский выбрал лучших игроков команды.
Фото: Советский Спорт
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!