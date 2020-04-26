На данный момент чемпионат России приостановлен именно до этой даты. Сообщалось, что оставшиеся восемь туров в чемпионате собираются доиграть, что требует продление контракта Сёмина, если клуб хочет, чтобы он руководил командой в этих матчах.
По сведениям Sport24, генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе не хочет идти на такой шаг. Окончательное решение будет принято руководством РЖД.
Ранее сообщалось, что сербский специалист Марко Николич подписал предварительный контракт с командой на два года и приступит к работе с 1 июля.
Sport24: Кикнадзе не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца
Действующий контракт главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с клубом истекает 31 мая.
Фото: Rusfootball.info
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