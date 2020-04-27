Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владимир Быстров в инстаграме в прямом эфире с Александром Кержаковым признался, что ему надоела самоизоляция.
"Если продлят самоизоляцию на месяцок, то это будет жесть. Уже поднадоело", - сказал Быстров.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. На сегодняшний день в мире выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом.
Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
Быстров: если продлят самоизоляцию на месяцок, то это будет жесть
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