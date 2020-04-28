— Безусловно, я пришел в "Спартак", чтобы играть в еврокубках. Я хотел играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Для профессионального футболиста Лига чемпионов — это важнейший турнир.
Мы находимся в сложной ситуации. В чемпионате мы очень далеки от зоны еврокубков, но есть еще Кубок, и это наша главная задача. Нужно постараться дойти до конца, хоть это будет и непросто. Это единственный способ напрямую попасть в еврокубки, — рассказал защитник в интервью GOAL.
26-летний Жиго выступает за московский "Спартак" с лета 2018 года, перейдя из "Гента" за 8 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.
"Спартак" после 22-ух туров РПЛ идёт на восьмом месте турнирной таблицы с 28 очками. В полуфинале Кубка России москвичи должны были сыграть с "Зенитом" 23 апреля, но из-за распространения коронавируса турнир был приостановлен, как и чемпионат России.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения (Всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Жиго: я пришел в "Спартак", чтобы играть в еврокубках
Защитник "Спартак" Самюэль Жиго рассказал, для чего он переходил в "Спартак"
Фото: ТАСС
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