Романцев: Крал, Гулиев, Тил? Этих ребят по фамилиям не очень хорошо различаю

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев
Фото: РИА Новости
"Крал, Гулиев, Тил, а также Умяров с Зобниным — можно ли не понимать, что все эти люди плюс-минус дублируют функции друг друга? Знаете, какая штука… Вот вы называете фамилии, а я ловлю себя на мысли, что половину из них просто не слышал, хотя смотрю футбол очень внимательно. Объясню почему.

На стадион я теперь хожу нечасто — один-два матча в сезоне, вряд ли больше. А телевизор смотрю с выключенным звуком, хотя среди комментаторов есть нормальные ребята. Перед началом матча оцениваю, конечно, составы, но когда начинается футбол, на первое место выходит общий рисунок игры. Этой привычке уже немало лет.

Этих ребят по фамилиям не очень хорошо различаю", — цитирует Романцева "Матч ТВ".

Напомним, что Олег Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995, а также с 1997 по 2003 годы. Под его руководством клуб стал чемпионом СССР, восьмикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка страны и шестикратным победителем Кубка чемпионов Содружества.

В нынешнем сезоне РПЛ "Спартак" после 22-х туров располагается на восьмом месте. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. Сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Романцев Спартак
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