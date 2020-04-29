"Гинер давал нам уроки, как правильно курить сигару. Говорил, что не просто покупает, а исследует. Он обучал Дуду и Жо. Демонстрировал на страницах курс, как наслаждаться хорошей сигарой, как вином. Мне это никогда не было интересно. Я просто брал "Балтику". Вообще Газзаев и Гинер постоянно о нас заботились. Мне кажется, Марио Фернандес до сих пор чувствует такое теплое отношение к себе", — цитирует Карвальо "Чемпионат".
Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2010. В составе "армейцев" бразильский полузащитник провёл 141 матч, в которых забил 26 мячей. С ЦСКА Карвальо трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, а также четыре раза выигрывал Кубок России. Также в 2005-м году Карвальо выиграл Кубок УЕФА.
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Карвальо: Гинер учил курить сигару, но мне было неинтересно и я брал "Балтику"
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о времени, проведенном в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
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