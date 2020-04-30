— Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Фернандес и Акинфеев, — цитирует Головина Sport24.
23-летний Головин выступал в составе ЦСКА с 2014 по 2018 год. Затем футболист за 30 млн евро перешёл в "Монако".
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 25 матчей в Лиге 1, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
"Дзюба, Крыховяк". Головин назвал сильнейших игроков в РПЛ
Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал лучших футболистов в РПЛ, не учитывая футболистов ЦСКА.
Фото: Getty Images
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