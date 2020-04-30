Квинси Промес выступал за "красно-белых" в период с 2014-го по 2018-й год. Из московского клуба голландский полузащитник перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро.
В составе "Спартака" Промес провёл 135 матчей, в которых забил 66 мячей и отдал 33 результативные передачи. С "красно-белыми" Промес стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
В настоящее время Промес выступает за амстердамский "Аякс". В нынешнем сезоне на его счету 16 голов и 5 результативных передач в 28-ми матчах во всех турнирах.
"А остальное уже история". Промес - о чемпионстве "Спартака" (фото)
Фото: Instagram
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