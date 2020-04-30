Фролов: Навальный никогда не нравился – ни как политик, ни как человек

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов рассказал, что не поддерживает популярного оппозиционного блогера Алексея Навального.

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Напомним, что после того, как Фролов раскритиковал Правительство России, Навальный поддержал футболиста.Отметим, что это фрагмент интервью вратаря самарского клуба, которое было опубликовано 27 апреля.- Смотрю ли Навального? Нет, никогда не смотрел, и никогда он мне не нравился – ни как политик, ни как человек. Да, он раскрывает правду, ведет свои расследования, но его никто не воспринимает всерьез. И даже если это правда, то всем все равно, мягко говоря.Для чего он все это делает, я не знаю. Я с ним не знаком и не общался. Может быть, это пиар.Я к нему никак не отношусь. У него же проблемы с законом какие-то были. То есть где-то он тоже себя нечестно вел, - сказал игрок в интервью журналисту Сергею Егорову.