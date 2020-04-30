Фролов: Навальный никогда не нравился – ни как политик, ни как человек

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов рассказал, что не поддерживает популярного оппозиционного блогера Алексея Навального.
Фото: apnews
Напомним, что после того, как Фролов раскритиковал Правительство России, Навальный поддержал футболиста.

"Фролов произнёс очевидное". Навальный поддержал голкипера "Крыльев", который раскритиковал правительство России

Отметим, что это фрагмент интервью вратаря самарского клуба, которое было опубликовано 27 апреля.

- Смотрю ли Навального? Нет, никогда не смотрел, и никогда он мне не нравился – ни как политик, ни как человек. Да, он раскрывает правду, ведет свои расследования, но его никто не воспринимает всерьез. И даже если это правда, то всем все равно, мягко говоря.

Для чего он все это делает, я не знаю. Я с ним не знаком и не общался. Может быть, это пиар.

Я к нему никак не отношусь. У него же проблемы с законом какие-то были. То есть где-то он тоже себя нечестно вел, - сказал игрок в интервью журналисту Сергею Егорову.

Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало

Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет

Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод


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Теги: Фролов Крылья Советов Навальный
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