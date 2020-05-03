Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена

Футбольный блогер Василий Уткин заявил о прекращении конфликта с ведущим Владимиром Соловьевым.

Фото: интернет

— Я с трудом представляю себе обстоятельства, при которых я буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьевым. Мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена. Возможно, начнется какая-то новая, трудно сказать, — рассказал Уткин на своём стриме.



Напомним, противостояние Уткина и Соловьева началось с твиттера. Позже Уткин хотел вызвать Соловьева на словесный батл, но получил отказ.