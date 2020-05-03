Об этом сообщает журналист и бывший пресс-атташе "Динамо" Константин Алексеев в своём telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний Ле Таллек, который провёл 1,5 года в "Мордовии", может вернуться в Россию.
В нынешнем сезоне Ле Таллек провёл 28 матчей в чемпионате Франции и отдал две голевые передачи.
Источник: "Динамо" не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт
Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек не интересен "Динамо".
Фото: ФК "Мордовия"
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