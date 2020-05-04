Дзюба попал в список футболистов, которые могут усилить шотландский "Рейнджерс"

Шотландское издание Vital Rangers включило нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу в список футболистов, которые в следующем сезоне могли бы усилить клуб "Рейнджерс".
Фото: Sportbox
- При росте 196 см Артём Дзюба является игроком, который может добавить мощи в линию атаки, которой не было со времён Дадо Пршо. Он показал, что способен в одиночку руководить атакой клуба, - написал Vital Rangers.

Шотландский клуб тренирует легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

Дзюба является воспитанником "Спартака". В 2015 году Дзюба на правах свободного агента перешёл в питерский "Зенит". В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за петербургский клуб во всех турнирах.

Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Дзюба Зенит Рейнджерс
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