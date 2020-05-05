В текущем сезоне Мхитарян на правах аренды выступает за итальянскую "Рому". Хавбек в рамках 13-ти матчей Серии А забил шесть голов и сделал три ассиста.
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в таблице РПЛ.
- Писал ему недели две назад. Обсудили его возможный переход в "Зенит". Он сказал, что, как и я, узнал об этом из интернета.
Позвал его в "Сочи". Генрих ответил, что у нас и так сильная команда, и он нам не нужен. В принципе есть доля правды в его словах. Если мы и дальше будем прогрессировать, продолжу переговоры с Мхитаряном, уверен, в какой-то момент ему станет интересен такой вариант, - приводит слова Карапетяна Sportbox.
Карапетян заявил, что за всю карьеру не встречал игрока круче Кокорина
Карапетян: позвал Мхитаряна в "Сочи". Он ответил, что у нас и так сильная команда
Форвард "Сочи" Александр Карапетян признался, что приглашал в российскую команду звезду сборной Армении Генриха Мхитаряна.
Фото: Getty Images
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