— Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Если это не будет возможным, то поводить результаты необходимо по последнему сыгранному туру. Это будет самым объективным. В таком случае, "Зенит" — чемпион, — цитирует футболист канал в яндекс.дзен "Двадцать Два".
23-летний Филин выступает за "Тамбов" на правах аренды из "Химок".
"Зенит" после 22-ух туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Питерцы опережают идущими вторыми "Локомотив" и "Краснодар" на девять очков.
Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Филин: чемпионат однозначно нужно доигрывать. Если это не будет возможным, то "Зенит" — чемпион
Защитник "Тамбова" Александр Филин высказался о возобновлении сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
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