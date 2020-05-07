Напомним, футболист перешел в ЦСКА из "Уфы". Первый матч за красно-синих он провел 1 сентября 2018 года.
"Прилетел в 12:00 по Москве, а через четыре часа была игра. Заехал в номер, где-то через час началась теория, установка. Просто поздоровался со всеми и поехали на игру, потом вышел. Не думал, что меня выпустят. Когда во время игры Гончаренко что-то пытался сказать, догадался, что выйду, но все равно было неожиданно. Только приехал и никого не знал, но так получилось, такое вообще нечасто бывает", - приводит слова Облякова "Матч ТВ".
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 очков. РПЛ были приостановлена как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.
Обляков — о сезоне РПЛ: нужно доиграть в любом случае. Даже без зрителей
"Такое вообще нечасто бывает". Обляков вспомнил свой дебют за ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей дебютной игре за армейский клуб.
Фото: © РИА Новости
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