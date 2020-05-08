Источник: футболисты "Ростова" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты "Ростова" сдали тест на коронавирус.

Фото: ФК "Ростов"

Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.



По версии источника, большая часть команды находится на время самоизоляции в Ростове, а из легионеров город покинул лишь швед Деннис Хаджикадунич.



Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что его могут возобновить 21 или 28 июня.



Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.