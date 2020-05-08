- Сейчас мы ведём диалог со многими клубами. "Спартак" - очень большой клуб. И мы с Лоренсо счастливы, что он отыграл в нём 4 с половиной года. Я могу сказать только большое спасибо клубу и его фанатам, - приводит слова агента Чемпионат.
Мельгарехо перешел в стан московского клуба зимой 2016 года. Парагваец в 12-ти встречах текущего сезона РПЛ забил один гол. Всего за красно-белых Лоренсо провел 88 матчей в Премьер-лиге и забил 11 мячей. Контракт Мельгарехо заканчивается этим летом.
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
Агент Мельгарехо: сейчас мы ведём диалог со многими клубами
Агент хавбека московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд прокомментировал слова своего клиента о возможном уходе из клуба.
Фото: Sports.ru
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