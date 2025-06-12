"Карпин — один из лучших тренеров в России на данный момент. Бело-голубые назначили топового тренера, и этот союз должен обеспечить титулы "Динамо". У Карпина нет трофеев, поэтому минус на минус должен дать плюс", - сказал Новиков "РБ Спорт".
О назначении Карпина в московское "Динамо" могут объявить в ближайшее время. В соцсетях уже выложили фотографию, на которой тренер держит в руках футболку бело-голубых с номером 2028. Планируется, что наставник сборной России подпишет трехлетний контракт с москвичами.
Новиков: союз Карпина и "Динамо" должен обеспечить титулы
Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков оценил возможное назначение Валерия Карпина рулевым бело-голубых.
Фото: РФС