Об этом сообщает telegram.hr.
По информации источника, причиной задержания стали угрозы Вукоевича в адрес своей жены, ее сестры и матери. Сообщается, что угрожал бывший футболист в состоянии алкогольного опьянения.
За "Спартак" Вукоевич провел девять матчей в 2013 году.
Отметим, что с 2017 года Вукоевич работает селекционером киевского "Динамо".
Бывший игрок "Спартака" обвиняется в угрозах убить жену
Экс-хавбек сборной Хорватии и московского "Спартака" Огнен Вукоевич был задержен полицией.
Фото: ФК "Спартак"
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