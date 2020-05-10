Алаев: шансы на возвращение футбола очень высокие

– Шансы на возобновление чемпионата очень высокие.
Был подготовлен регламент, который мы называем протокол COVID-19. Он подготовлен совместно с РПЛ и Минспортом. Получился серьезный документ, который мы будем согласовывать с Роспотребнадзором, – заявил Алаев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России приостановлен 16 марта из-за коронавируса. Сообщалось, что оставшиеся восемь матчей команды могут доиграть, начиная с 21 или 28 июня.
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о шансах возобновления сезона в РПЛ.
Фото: Getty Images
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