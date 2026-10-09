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Бышовец ответил, сможет ли Галактионов вывести "Локомотив" из кризиса

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о положении дел в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бышовца, Галактионов точно выведет "Локомотив" из кризиса.

- Старт сезона не задался. Но это не соответствует реальному состоянию команды и тренерскому таланту Галактионова.
Я доверяю ему — главный тренер точно вытащит "Локомотив" из кризиса. В оставшихся матчах сезона команда выступит лучше, чем на старте, - цитирует Бышовца Metaratings.

По итогам девяти сыгранных туров "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. Красно-зеленые одержали лишь одну победу в сезоне. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на выезде с воронежским "Факелом". По итогам прошлого сезона "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата страны.

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