Бышовец ответил, сможет ли Галактионов вывести "Локомотив" из кризиса

- Старт сезона не задался. Но это не соответствует реальному состоянию команды и тренерскому таланту Галактионова.
Я доверяю ему — главный тренер точно вытащит "Локомотив" из кризиса. В оставшихся матчах сезона команда выступит лучше, чем на старте, - цитирует Бышовца Metaratings.
По итогам девяти сыгранных туров "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. Красно-зеленые одержали лишь одну победу в сезоне. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на выезде с воронежским "Факелом". По итогам прошлого сезона "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата страны.