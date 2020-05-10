— Большинство клубов за то, чтобы доиграть сезон, — рассказал Савин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что доиграть сезон готовы лишь четыре клуба.
Руководители "Урала" и "Уфы" уже публично выражали позицию о желании досрочно закончить чемпионат.
Савин: большинство клубов РПЛ за то, чтобы доиграть сезон
Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин озвучил позицию клубов лиги по доигровке чемпионата.
Фото: РФС
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