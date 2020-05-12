"Делается много агентских вбросов. Вот и с Миранчуком то же самое. То "Ювентус" его хочет купить, то теперь "Барселона". Безусловно, Алексей — хороший футболист, вопросов нет. Но не для "Барсы".
Даже теоретически, на какой позиции он там будет играть? Нет для него места на поле. А брать футболиста на лавку "Барселона" сейчас не может. Это слишком дорогое удовольствие.
У Миранчука в контракте прописаны семь миллионов отступных. Зачем платить 20?.. Помните, как было со Смоловым? Он ведь все клубы "обошел" — от "Реала" до "Арсенала", а в конечном счете оказался в "Сельте". Вот отличие фейка от реальности. И с Миранчуком в "Барселоне" за 20 миллионов мы имеем дело с выдумкой. Какая "Барса"?
"Барселоне" надо думать о том, как купить Лаутаро Мартинеса, Неймара. Какой еще Миранчук? Фейк чистой воды!", - приводит слова Селюка "Советский спорт".
Сегодня испанское издание Don Balon сообщила, что каталонский клуб готов заплатить за Алексея 20 миллионов евро. Позже "Спорт-экспресс" сообщил, что на самом деле в услугах 24-летнего футболиста заинтересована "Севилья".
Соглашение Миранчука с московским клубом рассчитано до 2021 года.
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ.
СЭ: Миранчуком интересуется не "Барселона", а "Севилья"
Селюк: Миранчук? Брать футболиста на лавку "Барселона" сейчас не может. Это слишком дорогое удовольствие
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что "Барселона" заинтересована в услугах полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: РГ
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