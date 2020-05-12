"Он мой наставник и старший друг". Максименко - о Реброве

- Кто для меня Ребров: старший товарищ, наставник, чуть ли не брат, партнёр, конкурент? Все термины подходят. Как только я пришёл на первую тренировку в основную команду, Тема подошёл и сказал, что по любым вопросам можно обращаться, он поможет.
Я каждый день чему-то учусь у Реброва, он что-то рассказывает, я всё подмечаю. Он мой наставник и старший друг. С таким вратарским цехом я расту каждый день, - сказал Максименко в эфире России 24.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Фото: Советский Спорт
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