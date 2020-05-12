"Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем", - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее сообщалось, что в лице Дзюбы итальянский клуб видит замену шведу Златану Ибрагимовичу, который может покинуть "россонери". Отмечалось, что "Милану" придется сделать очень хорошее предложение "Зениту", поскольку Дзюба уже договорился о продлении контракта с сине-бело-голубыми.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, перейдя на правах свободного агента.
"Это беспочвенные слухи. Мы Артема не продаем". Медведев - об интересе "Милана" к Дзюбе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе "Милана" к нападающему питерской команды Артему Дзюбе.
Фото: Rusfootball.info
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