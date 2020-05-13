Норманн: Дзюба - лучший российский футболист в РПЛ

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн рассказал, кого считает лучшим российским игроком.
Матч ТВ
"Наверное, это Дзюба. Он реально силен.

Сложно ли против него играть? Нет, мне наоборот очень нравится. Это настоящая битва. Люблю встречаться на поле с сильными игроками", - цитирует Норманна Sport24.

Дзюба в нынешнем сезоне забил 13 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата России. Также в его активе 9 голевых передач.

РПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Норманн Дзюба Ростов Зенит
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