"Наверное, это Дзюба. Он реально силен.
Сложно ли против него играть? Нет, мне наоборот очень нравится. Это настоящая битва. Люблю встречаться на поле с сильными игроками", - цитирует Норманна Sport24.
Дзюба в нынешнем сезоне забил 13 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата России. Также в его активе 9 голевых передач.
РПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Норманн: Дзюба - лучший российский футболист в РПЛ
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн рассказал, кого считает лучшим российским игроком.
Матч ТВ
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