Напомним, вчера "Локомотив" официально объявил о том, что действующий до 31 мая контракт с Семиным продлён не будет. Его место займет сербский специалист Марко Николич.
"Какой позор, ребята… Это предательство, по-другому не скажешь". Реакция болельщиков "Локомотива" на уход Сёмина"
- Слушайте, каким же уникальным талантом надо обладать, чтобы превратить окончание контракта своей главной легенды в трусливое увольнение? Вообще наступить на грабли в десятый раз и сделать это с феноменальной уверенностью и высокомерием — это талант.
Ну а пресс-релиз в духе "спасибо, Юрий Палыч, вы свободны" — это, конечно, вообще за гранью здравого смысла, морали и этики, - написала Канделаки в телеграм-канале.
Отметим, что "Локомотив" после 22-х туров идет на второй строчке РПЛ. В сезоне 2017/2018 московский клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство за 14 лет.
"За гранью здравого смысла, морали и этики". Канделаки - об уходе Сёмина из "Локомотива"
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала решение "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Фото: Rusfootball.info
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