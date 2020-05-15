- У нас есть договоренности с футболистами о том, что текущие контракты будут продлены до фактического окончания чемпионата, - цитирует Мещерякова СЭ.
По данным Transfermarkt, 30 июня истекают контракты у Антона Коченкова, Владислава Игнатьева, Бориса Ротенберга, Мацея Рыбуса, Александра Коломейцева, Жоау Мариу, Джефферсона Фарфана и Эдера.
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Локомотив" располагается на 2-м месте, отставая от лидера на 9 баллов.
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Текущие контракты игроков "Локомотива" будут продлены до конца чемпионата
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что будет с контрактами игроков клуба, которые истекают до завершения сезона.
Фото: profile.ru
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