Об сообщает Чемпионат. Год назад Игнатьев подписал контракт по схеме "1+1", клуб планирует активировать опцию продления.
Текущие контракты игроков "Локомотива" будут продлены до конца чемпионата
33-летний Владислав Игнатьев выступает за московский "Локомотив" с 2010 года. В 2012 был продан в "Краснодар", а в 2016 году вернулся в московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ защитник провел за красно-зеленых 17 игр, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" 9 баллов.
"Локомотив" планирует продлить контракт с Игнатьевым
Московский "Локомотив" собирается продлить соглашение с защитником Владиславом Игнатьевым на сезон.
Фото: Чемпионат
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