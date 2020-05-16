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"Были в шоке, увидев эти нули". Бывший футболист "Анжи" - о зарплате Жиркова

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Шамиль Лахиялов рассказал, что был в шоке, увидев зарплату защитника Юрия Жиркова.
Фото: "Чемпионат"
36-летний Жирков выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год. За это время он провел за команду 46 матчей и забил три гола. Президентом "Анжи" на тот момент был Сулейман Керимов.

"В "золотую эпоху" "Анжи" все мы были наслышаны о зарплатах звезд. Постоянно к Жиркову подкатывали: "Юрок, покажи SMS-ку... Ну, покажи! Нам же интересно!" – "Никогда!" Но потом была ситуация.

Керимов нас пригласил в какой-то ресторан на Садовом кольце поужинать. Как обычно, сам Сулейман во главе стола. Как самый главный тамада. Вокруг него элита, первый ряд. У всех иностранцев одна SMS за другой. Звездам всегда зарплата раньше падала. Кажется, их другой банк обслуживал. Знали – через час-другой и нам переведут. Настроение у всех было прекрасное – а тут вообще взлетело. Жирков рядом с нами, дагестанцами. Снова навалились на него: "Юра! Покажи, настроение подними! Мы злорадствовать не будем!"

Он дрогнул – показал... Мы в шоке были – увидели эти нули! Сначала в себя не могли прийти. Потом чуть опомнились – и тут дошло, что это всего лишь за полмесяца! Ха-ха!", - цитирует Лахиялова "Спорт-экспресс".


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Теги: Жирков Анжи
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