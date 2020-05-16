Как сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 27-летнего уругвайского футболиста заинтересованы "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар".
Красно-белые пытались подписать Лаксальта минувшей зимой, но игрок не стал покидать Италию. Теперь "Спартак" предпримет заполучить хавбека в летнее трансферное окно.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5,5 млн евро.
"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" интересуются полузащитником "Милана"
Полузащитник "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.
sempremilan.com
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