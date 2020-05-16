Свернуть все/Развернуть все

Семак рассказал, что многие игроки были недовольны, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на время карантина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что многие футболисты команды были недовольны тем, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на время карантина.
Фото: Rusfootball.info
"Сейчас почти вся команда находится в Санкт-Петербурге, за исключением тренера Юры Жевнова, который на днях должен приехать и сразу пойти на 14-дневный карантин. Остальные игроки остались, хотя многие были недовольны, так как хотели домой, но мы понимали: когда чемпионат возобновится, они будут на карантине. Поэтому пришлось им пожертвовать семьей и возможностью побыть дома.

Звонили ребята, спрашивали, можно ли улететь. Я объяснял, что вы можете улететь, но можете не вернуться, а времени на подготовку очень мало. И все ребята понимающе относились к этому вопросу", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу было принято решение, что сезон возобновится 21 июня. Клубам осталось провести по 8 туров.

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

Семак: будем заниматься маленькими группами. Пока это нельзя назвать полноценным тренировочным процессом


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семак Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Роман Бюрки провел юбилейный 200-й матч за дортмундскую "Боруссию"
Бывший врач "Спартака": всем, кто общался с Фарфаном, надо сесть на карантин 1
Футболисты испанских клубов с понедельника смогут тренироваться группами
Юлиан Нагельсман: "Лейпциг" интересуют лишь первые четыре места в чемпионате
Радимов: чем вообще "Шальке" занимался на самоизоляции?
Футболисты "Боруссии" после победы над "Шальке" поаплодировали пустым трибунам (фото)
Жена Погребняка в инстаграме раздает деньги за лайки и комментарии 6
Врач "Локомотива": надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки
Семак рассказал, что многие игроки были недовольны, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на время карантина 1
"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" интересуются полузащитником "Милана"
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и поднялась на 3-е место
"Удинезе" объявил, что никто из игроков и сотрудников клуба не заражен коронавирусом
Агент Шомуродова сообщил, что ведутся переговоры со многими немецкими клубами
ФНЛ намерена начать новый сезон 2 августа
Семак: будем заниматься маленькими группами. Пока это нельзя назвать полноценным тренировочным процессом 2
Мостовой - о матче "Боруссия Д" - "Шальке": такой футбол смотреть только под бокал вина 1
Неймар рассказал о своих тренировках на карантине в Бразилии
Трабукки: ещё вчера все были вирусологами, а сегодня стали экспертами Бундеслиги 1
"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Шальке" 8
В "Локомотиве" подтвердили диагноз Фарфана 1
Семин: постараюсь ответить на все интересующие вопросы после 31 мая 3
Фарфан заразился коронавирусом 13
Широков подшутил над Слуцким, прокомментировав гол Холанда 2
"РБ Лейпциг" не смог обыграть "Фрайбург", "Фортуна" и "Падерборн" не забили голов
"Хоффенхайм" разгромлен "Гертой", "Вольфсбург" оказался сильнее "Аугсбурга"
"Боруссия" разгромила "Шальке" в рурском дерби после двухмесячного перерыва в чемпионате 4
Кержаков: этот сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему 1
Источник: Прядкин не согласовал с клубами РПЛ регламент по возобновлению сезона 3
Ряд клубов РПЛ приступил к тренировкам без разрешения местных властей 1
Игроки "Боруссии" отпраздновали гол, соблюдая дистанцию (фото) 2
Все новости