"Сейчас почти вся команда находится в Санкт-Петербурге, за исключением тренера Юры Жевнова, который на днях должен приехать и сразу пойти на 14-дневный карантин. Остальные игроки остались, хотя многие были недовольны, так как хотели домой, но мы понимали: когда чемпионат возобновится, они будут на карантине. Поэтому пришлось им пожертвовать семьей и возможностью побыть дома.
Звонили ребята, спрашивали, можно ли улететь. Я объяснял, что вы можете улететь, но можете не вернуться, а времени на подготовку очень мало. И все ребята понимающе относились к этому вопросу", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу было принято решение, что сезон возобновится 21 июня. Клубам осталось провести по 8 туров.
"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.
Семак: будем заниматься маленькими группами. Пока это нельзя назвать полноценным тренировочным процессом
Семак рассказал, что многие игроки были недовольны, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на время карантина
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что многие футболисты команды были недовольны тем, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на время карантина.
Фото: Rusfootball.info
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