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Орлов отреагировал на слухи о запрете Мостовому играть против "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что "Зенит" запретил отданному в аренду вингеру Андрею Мостовому выходить за "Локомотив" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Минутку, но Мостовой же вышел. Запретили проводить полный матч против "Зенита"? Ну, во-первых, это глупость. Потому что раз он вышел, значит, ему никто и ничего не запрещал.

И могут ли вообще это сделать? Сейчас же другие времена. Мы спокойно отвечаем: ваша информация неверна, никаких запретов не было", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В минувшую субботу, 12 сентября, состоялся матч между "Зенитом" и "Локомотивом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась волевой победой хлозяев поля со счетом 2:1.

Напомним, этим летом вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой отправился в аренду в "Локомотив". Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона. В этой встрече между командами Мостовой появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену.

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