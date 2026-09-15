Орлов отреагировал на слухи о запрете Мостовому играть против "Зенита"

"Минутку, но Мостовой же вышел. Запретили проводить полный матч против "Зенита"? Ну, во-первых, это глупость. Потому что раз он вышел, значит, ему никто и ничего не запрещал.
И могут ли вообще это сделать? Сейчас же другие времена. Мы спокойно отвечаем: ваша информация неверна, никаких запретов не было", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В минувшую субботу, 12 сентября, состоялся матч между "Зенитом" и "Локомотивом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась волевой победой хлозяев поля со счетом 2:1.
Напомним, этим летом вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой отправился в аренду в "Локомотив". Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона. В этой встрече между командами Мостовой появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену.