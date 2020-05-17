Легионерам разрешили въезд в Россию
- Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Возможно было бы организовать чартер, если бы они находились в одной стране, но они в разных государствах. Сколько на это времени понадобится, сложно сказать.
Затем они должны еще будут пройти двухнедельный карантин и только потом начинать подготовку. Было бы регулярное авиасообщение - вопроса бы даже не стояло, - цитирует Айдамирова ТАСС.
Отметим, что за "Ахмат" выступают хорват Зоран Нижич, серб Мирослав Богосавац и албанец Одисе Роши.
"Мы были против, но нас никто не спрашивает". Гендиректор "Ахмата" - о возобновлении РПЛ
Стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Ахмат" располагается на последнем 16-м месте.
У "Ахмата" проблемы с возвращением легионеров
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб испытывает проблемы с возвращением легионеров в Россию.
Фото: FootballHD
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