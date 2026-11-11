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Экс-игрок "Ростова" Шомуродов оценил перспективы Батракова

Экс-форвард "Ростова" Элдор Шомуродов оценил перспективы полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова.
Фото: Getty Images
По словам Шомуродова, Батраков будет большой звездой для России.

- Думаю, что Алексей себя сейчас отлично проявляет в Турции. Всё зависит прежде всего от него.
Полагаю, он будет большой звездой для России, - приводит слова Шомуродова "РИА Новости".

Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста сборной России оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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