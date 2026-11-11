Экс-игрок "Ростова" Шомуродов оценил перспективы Батракова

- Думаю, что Алексей себя сейчас отлично проявляет в Турции. Всё зависит прежде всего от него.
Полагаю, он будет большой звездой для России, - приводит слова Шомуродова "РИА Новости".
Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста сборной России оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.