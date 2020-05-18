"По меркам "Зенита", где люди получили по € 1 млн на человека, мы получили раз в 10 меньше. Но у ЦСКА не было таких возможностей. Сколько заплатили – столько и заплатили. Все и так хорошо зарабатывали, зарплату получали вовремя и были довольны", - цитирует Салугина "Чемпионат".
Напомним, армейцы в финальном матче обыграли "Спортинг" со счетом 3:1.
"Спортинг" отвозил ЦСКА в первом тайме финала, но к 70-й минуте "армейцы" его уничтожили . Что произошло в перерыве?
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"В "Зените" по 1 миллиону евро, в ЦСКА - в 10 раз меньше". Салугин рассказал, сколько заплатили за победу в Кубке УЕФА
Экс-форвард ЦСКА Александр Салугин рассказал, какую сумму премиальных заплатили игрокам московского клуба за победу в Кубке УЕФА в 2005 году.
Фото: СЭ
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