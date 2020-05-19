Ранее коронавирус был выявлен у полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Позже "Рубин" объявил о том, что защитник Константин Плиев заразился коронавирусом.
Сегодня "Динамо" сообщило о том, что у 5 членов клуба по итогам тестирования на коронавирус выявлены отклонения от нормы.
Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
"Кaк и плaнирoвалось, сегoдня всe футбoлисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата", - цитирует Аджоева "Чемпионат".
Аджоев: в "Арсенале" ни одного случая заражения коронавирусом
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что в тульском клубе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: ФК "Арсенал"
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