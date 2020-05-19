Аджоев: в "Арсенале" ни одного случая заражения коронавирусом

Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что в тульском клубе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: ФК "Арсенал"