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В отношении организаторов фонда, который рекламировали Мостовой, Аршавин, Быстров и Тихонов возбудили уголовное дело

Прокуратура Набережных Челнов усмотрела в работе компании "Гафаров и партнёры" признаки мошенничества.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщает "Бизнес Online".

Прокуратура установила, что с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.

Напомним, что фонд рекламировали бывшие футболисты Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов и Руслан Нигматуллин.

"Не ваше дело". Быстров прокомментировал рекламу финансовой пирамиды

Аршавин отказался комментировать рекламу финансовой пирамиды


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Теги: Аршавин Мостовой Быстров Тихонов Нигматуллин
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