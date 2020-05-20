Об этом сообщает "Бизнес Online".
Прокуратура установила, что с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.
Напомним, что фонд рекламировали бывшие футболисты Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов и Руслан Нигматуллин.
"Не ваше дело". Быстров прокомментировал рекламу финансовой пирамиды
Аршавин отказался комментировать рекламу финансовой пирамиды
В отношении организаторов фонда, который рекламировали Мостовой, Аршавин, Быстров и Тихонов возбудили уголовное дело
Прокуратура Набережных Челнов усмотрела в работе компании "Гафаров и партнёры" признаки мошенничества.
Фото: из открытых источников
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