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Иванов - о ситуации в "Локо": надо выходить и разговаривать с болельщиками

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию со сменой тренера в московском "Локомотиве".
Фото: znak.com
- Когда у нас было плохо, начинался шквал критики, и я говорил: "Давайте встретимся, давайте обсудим". Болельщики, которые критикуют, они любят нас. И мы их любим. И, значит, в наших разговорах мы должны друг друга понять.

Можно же сказать: "У нас есть причина увольнять Семина, и мы вам ее сейчас рассказываем". Ему предлагали остаться с хорошей зарплатой, но он отказался. Продлевать или не продлевать контракт - это право руководства. Надо выходить и разговаривать с болельщиками.

Хотя Кикнадзе очень порядочный человек, и очень он грамотно говорит. И работает, мне кажется, грамотно, - сказал Иванов в видео YouTube-канала E1.RU.

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Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.

Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.


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Теги: Иванов Семин Урал Локомотив
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